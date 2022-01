ijn geheugen speelt me enorm parten. (Ik ken iemand die zegt: ‘Mijn geheugen speelt mij partner’). Bij speelfilms die ik niet eens zo lang geleden zag heb ik soms het gevoel: die film heb ik gezien, maar ik zie nu hele stukken die ik me niet herinner. Zou ik toen geslapen hebben? (Zo gek zou dat niet zijn: ooit zat ik met een duur kaartje in de Metropolitan Opera in New York waar ik de opera Lucia di Lammermoor van Donizetti zag. Had kunnen zien, als ik niet vanaf het moment dat ik mijn zetel beklom had zitten slapen.

