Ingrid van Beek thuis bij haar eigen boekencollectie.

Ruim 37 jaar was Ingrid van Beek het gezicht van de Bibliotheek in Best, later CultuurSpoor. Bij de fusie van CultuurSpoor met de Openbare Bibliotheek Eindhoven (OBE) komt er een einde aan haar lange loopbaan.

Vanwege corona kan er niet officieel afscheid worden genomen van Ingrid. Men kan wel tot en met 31 december een mailtje sturen via ivanbeek@cultuurspoorbest.nl of een kaartje via de post naar Raadhuisplein 32, 5683 EA Best.

