In Best gaat het prikken letterlijk op rolletjes.

Update. Vandaag zetten de Bestse huisartsen of hun vaak vrijwillige medewerkers 7000 boostervaccinaties in sporthal Naastenbest. Dit meldde huisarts Remon Hendriksen al eerder deze week op Twitter. Moderna voor 50+, Pfizer voor 50-.

Deze boostervaccinatie is alleen voor mensen die ingeschreven staan bij een van de twaalf huisartsenpraktijken in Best en die een indicatie hebben voor de jaarlijkse griepvaccinatie. Iedereen krijgt een uitnodiging met een tijdslot, schrijft dokter Hendriksen. Het inenten gaat met een tempo van 650 per uur.

Hendriksen heeft meermalen voor het prikken door huisartsen gepleit. Hij schreef onder meer dat hij alle patiënten in zijn praktijk in één weekend had kunnen helpen.