Peter Stiekema

et CBS laat weten dat er in de eerste negen maanden van dit jaar 6800 meer baby’s geboren zijn dan in dezelfde periode van het jaar daarvoor. Dat krijg je als je in coronatijd het thuiswerken propageert. Thuiswerken krijgt zo toch wel een bepaalde bijsmaak als u begrijpt wat ik bedoel. Natuurlijk zal ook de sluiting van alles wat nog een beetje leuk was een rol gespeeld hebben, maar dat thuiswerken moeten we zeker niet onderschatten.

Nederland is in dit verband een uitzondering, want in de meeste Europese landen zagen aan het begin van 2021 juist minder kinderen het levenslicht. In die landen werd waarschijnlijk vooral ‘Mens-erger-je-niet’ gespeeld of ganzenborden waarbij je moet zorgen niet in de put terecht te komen, waar veel lieden in coronatijd toch wel degelijk in zijn beland.

Dus werken de vaderlandse thuisnaaiers en -naaisters toch weer mee aan de voortzetting van de overbevolking. Vreemd dat die alsmaar groeiende mensenmassa’s helemaal geen thema waren op de Klimaattop in Glasgow. Want al die 7,5 miljard mensen vervuilen de boel behoorlijk en met een beetje pech zitten we in in het jaar 2200 met tussen de elf en 14 miljard mensen opgescheept.

Laten we wel wezen, de mens is het schadelijkste dier te wereld. De mens maakt veel, zo niet alles, kapot. Ook de dieren- en plantenwereld moet eraan geloven. Veel planten en dieren staan op het randje van uitsterven en dat allemaal door die almaar groeiende mensenmassa, die een enorme extra vervuiling met zich meebrengt, ook van C02. En op de klimaattop werd daar met geen woord over gesproken. Er werden allemaal vage plannen naar voren gebracht, waarvan de meeste tamelijk gratuit aandoen. Zo belooft de tamelijk geschifte Braziliaanse president in 2029 te stoppen met het kappen in het Amazonegebied. Kan hij de komende 8 jaar nog lekker zijn gang gaan. Frans Timmermans schijnt zelfs te hebben bedacht de vulkanen op de wereld te verbieden om de komende jaren uit te barsten en de permafrost mag niet langer ontdooien. Dat zou aanzienlijk moeten helpen om de klimaatdoelen van 2030 en 2050 te halen. Onzin natuurlijk.

Er gloort echter enige hoop aan de horizon. We krijgen hulp van de zon. De laatste tijd is het aantal zonnevlekken aanzienlijk gedaald en veel geleerden verwachten nu een koude periode, een soort kleine ijstijd, waar we in de late middeleeuwen mee werden geconfronteerd, waarbij de gemiddelde temperatuur op aarde met zo’n anderhalve graad zou kunnen dalen en dan halen we toch het gewenste temperatuurniveau. Kan iedereen die in Glasgow zo hoog van de toren blies zichzelf in 2030 toch nog op de borst kloppen. Maar wat doen we nu aan die almaar groeiende mensenmassa’s? Het thuiswerken maar verbieden dan?