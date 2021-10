Peter Stiekema

e blies hoog van de toren tijdens de ingelaste persconferentie van D66. Daarin deelde partijleider Sigrid Kaag de verzamelde muskieten mee toch te gaan onderhandelen over een nieuw ‘progressief’ kabinet met VVD, CDA en de bijbelvorsers van de Christen Unie. Die ze eerst tot op het bot heeft verketterd. Alles is kennelijk beter dan nieuwe verkiezingen.

Maar Kaag had Mark Rutte een maand of wat geleden ook al in de ban gedaan, en daar is ze eveneens van teruggekomen. Een ruggengraat van rubber kan deze reislustige dame niet ontzegd worden. Niets om trots op te zijn dus.

En zo geeft D66 te kennen toch te gaan onderhandelen over een doorstart van het huidige kabinet met VVD, CDA en ChristenUnie. Een kabinet dat verdomd weinig voor elkaar heeft weten te krijgen en waarvan maar liefste elf bewindslieden het einde niet hebben gehaald, ook al waren ze op dat moment in ieder geval gedeeltelijk demissionair.

De partij wilde de afgelopen maanden niets weten van een nieuwe coalitie met de ChristenUnie. Zondag maakte Kaag op een partijbijeenkomst echter bekend dat ze de blokkade tegen de ChristenUnie zou opheffen. Eigenlijk zou partijleider Gert-Jan Segers nu resoluut nee moeten zeggen tegen de aalmoes die Kaag hem voorhoudt. Maar daar heeft hij de ballen niet voor en hij zal vooral aan het landsbelang (lees: partijbelang) denken.

D66 is dus bereid de zwakke coalitie van de afgelopen vier jaar voort te zetten maar niet het beleid, maakt Kaag wel duidelijk. Het moet ‘progressiever, genereuzer, opener en menselijker.’ Met name op het gebied van klimaat en investeringen in het onderwijs wil de partij meer van haar wensen verwezenlijkt zien. En, niet te vergeten een sterker Europa. Dat totaalplaatje lijkt met CDA, VVD en CU een onhaalbaar doel. ‘We doen het goed of we doen het niet’, beet ze van zich af tegen de verzamelde pers, waarna ze, zonder vragen te beantwoorden, vertrok, gevolgd door haar satraap Rob Jetten, die nog net niet aanbood haar tas te dragen.