De hertogelijke graftombes van Claus Sluter in de voomalige Grote Zaal van het Palais des Ducs in Dijon.

Onlangs verwierf het Rijksmuseum een wondermooie Calvarie-voorstelling in buxushout van wie wordt beschouwd als de grondlegger van de Nederlandse beeldhouwkunst, de Haarlemmer Claus Sluter (ca. 1384-1482). Deze Sluter was rond 1400 hofbeeldhouwer van de Bourgondische hertog Philips de Stoute in Dijon en maakte in die functie diens graftombe en die voor zijn zoon Jan Zonder Vrees (+gemalinnen).

De tombes bevinden zich – na enkele verhuizingen en beschadiging tijdens de Franse Revolutie, gevolgd door restauratie – sinds 1827 in het Museum van Schone Kunsten, om precies te zijn, in de Grote Zaal van het voormalige hertogelijk paleis in Dijon.

De graftombes, gezien vanaf de galerij waar vroeger de muzikanten zaten.

Hieronder nog een detailfoto van een van de tombes.