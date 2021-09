CultuurSpoor, Taalhuis Best en SeniorWeb Best hebben de handen ineengeslagen om mensen te helpen die moeite hebben met het verkrijgen van de QR-code, die vanaf 25 september vereist is voor een bezoek aan cafés, restaurants, evenementen, sportwedstrijden, bioscopen en theaters.

Vanaf die datum moet je kunnen aantonen dat je gevaccineerd, hersteld of getest bent op corona. Een papieren registratie of het gele boekje is geen officieel toegangsbewijs. Wat dan wel? Een QR-code, digitaal te verkrijgen via de CoronaCheck-app of op papier via de site coronacheck.nl. Samen met je identiteitsbewijs geeft alleen dit toegang.

Veel mensen lopen tegen problemen aan en geven vervolgens op. Daarom houden CultuurSpoor, Taalhuis en SeniorWeb drie speciale inloopspreekuren waar gelegenheid is om hulp te krijgen en vragen te stellen rondom dit toegangsbewijs. Er staat een aantal vrijwilligers klaar die je op weg helpen.

Hulp bij coronatoegangsbewijs | vrijdag 24 september, vrijdag 1 en vrijdag 8 oktober | 13.30 – 15.00 uur | CultuurSpoor Best, Raadshuisplein 32 | gratis open inloop.

