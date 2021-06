Arnout Hauben met zijn geluidsman op Gibraltar. Beeld VRT

pontaner reisreportages als die van Arnout Hauben en zijn maten, gemaakt voor de VRT, heb ik nooit gezien. De charme van deze Vlamingen, waarmee zij totaal onbekenden op hun weg onmiddellijk voor zich innemen. Vanavond zendt de vpro de eerste aflevering uit van Dwars door de Middellandse Zee. Kijken!

We zagen er tot dusver drie, maar via via hoor ik dat er nog meer reportages zijn en die zijn inderdaad op de website VRT Nu te vinden. We dachten dat de voettocht dwars door België, van Brugge naar Arlon, ‘n soort vingeroefening was (geen kwaliteitsaanduiding), want de reis langs de randen van de Noordzee, via Engeland, Schotland, Noorwegen Denemarken en Nederland was natuurlijk een veel omvangrijker project. De formule is steeds dezelfde: tachtig procent van de ‘avonturen’ – met name de ontmoetingen met ‘mensen langs de weg’ – zijn onvoorbereid, bevestigt Arnout in een interview van de vpro gids. Daar zegt hij ook dat hij het ‘wel goed vond, om te worden ingehaald door de geschiedenis,’ doelend op het feit dat halverwege de reis door de Middellandse Zee de coronapandemie uitbrak. Hierdoor kon weliswaar het geplande doel, Jeruzalem, niet worden bereikt, maar eindigt de reportage in (uniek) een door toeristen verlaten Venetië.

Het ‘geheim’ van de Vlaamse reizigers zit ‘m in de vorm. De reis is als een hike van scouts, zoveel mogelijk te voet met de spulletjes in rugzakken; de buitenmicrofoon van de geluidsman die soms boven alles uitsteekt heeft iets ontroerends. En zeker ook de bescheiden manier waarop de vrienden mensen tegemoet treden: ‘Wij zijn Belgen’. Afgemat laten ze zich na zo’n dag in een B en B of zoiets op het bed vallen. De wederzijdse grappen en goedmoedige wederzijdse sneers zijn niet van de lucht. Maar ook: ‘gaat het nog ‘n beetje?’

Arnout c.s. heeft echt een nieuwe trend ontwikkeld, al zullen weinigen in staat zijn, hem dit na te doen.

