Met de leesvaardigheid van jongeren is het droevig gesteld. Jongeren lezen steeds minder en dat heeft gevolgen voor de taalvaardigheid. Reden waarom er onlangs in Brabant het startsein is gegeven voor een groot leesoffensief. CultuurSpoor gaat hierin mee. In samenspraak met de gemeente Best is besloten om meer activiteiten op te zetten om de leesvaardigheid te vergroten. Zowel voor kinderen als voor jongeren en volwassenen. Het accent gaat verschuiven ten koste van cultuureducatie. Door de gewijzigde subsidieregels zullen ook muziek en dans uit het aanbod van CultuurSpoor verdwijnen.

‘Lezen, schrijven en digitale vaardigheden moeten onze speerpunten worden’, aldus Ingrid van Beek, directeur/bestuurder van CultuurSpoor Best. ‘Dat staat ook in het Bibliotheekconvenant voor de jaren 2020-2023. Deze vaardigheden hadden altijd al onze aandacht, maar we gaan er nu nog meer aan doen.’

Te denken valt aan cursussen om digitale vaardigheden te verbeteren. Verder ook workshops, spreekuren en tabletcafés. Het Taalhuis krijgt meer ruimte in de Bieb. ‘En ook de lessen NT2 zullen hier gaan plaatsvinden’, aldus Van Beek.

Deze nieuwe strategie heeft consequenties voor het huidige aanbod van CultuurSpoor. Cultuureducatie gaat verdwijnen. Dat betekent geen teken- en schilderlessen meer voor kinderen en ook geen creatieve workshops meer voor volwassenen. ‘Jammer’, vindt ook Van Beek. ‘Want we moeten hierdoor afscheid nemen van docenten die hier al jaren komen. Maar ook zij merken dat de tendens verschuift naar lessen thuis in het eigen atelier.’

Voor de creatieve cursussen waarvoor nog een restant aan lessen openstaat, vindt restitutie plaats. Belangrijk om te vermelden: de talen- en educatieve cursussen gaan wél gewoon door. In september starten er weer nieuwe lessenreeksen.

