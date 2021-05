p 3 mei 2021 is Karel Gerrits overleden. Hij was in zijn zesentachtigste jaar en had een bewogen leven achter de rug.

Karel werkte ongeveer even lang en gelijk met mij bij het Limburgs Dagblad, hij als fotograaf, fotolaborant, cartoonist, illustrator en rechtbanktekenaar, ik als redacteur-verslaggever. Karel was ‘een Indische jongen’, die in zijn jeugd, vooral tussen 1945 en 1950, in Indonesië dingen had meegemaakt die bijna met geen pen te beschrijven zijn. Hoewel hij, zie verderop, wel een poging daartoe deed.

