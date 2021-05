(Bewerking van eerdere versie dd 28 april, ten behoeve van Omroep Best, uitzending 12 mei 18:10 uur)

nlangs op een zondagmorgen: grote consternatie rond winkelcentrum Heivelden in Best. Aanhoudend loeiende sirenes, politievoertuigen en een traumahelikopter op een grasveld. Massa kijkers natuurlijk. Dan wil je natuurlijk weten, wat er aan de hand is en als puntje bij paaltje komt zijn er de nieuwsmedia die je daarvan, desnoods een dag later, op de hoogte stellen. Dat valt tegen. Uit onderzoek blijkt, dat de privacywetgeving de nieuwsvoorziening dwars zit. Althans de interpretatie door de politie van de regels.

Politie Zuid-Oost Brabant is behoorlijk actief op social media als Twitter en heeft daar dan ook tienduizenden volgers. Maar in dit geval bleef een melding uit. Dus heb ik maar eens contact gezocht. Ik kreeg ten antwoord: Dit soort informatie mogen wij niet vrijgeven, dit heeft uiteraard alles te maken met de wet op privacy. In zijn algemeenheid kan ik wel vertellen dat een trauma helikopter alleen wordt ingezet bij levensbedreigende situaties waarbij een ambulance alleen niet voldoende is.

De vraag die dan voor de hand ligt is: geldt dit ook voor informatie richting de pers? Antwoord: Inderdaad. Ook als de mededeling ‘geanonimiseerd’ is? Antwoord: Ja.

De informatie is natuurlijk ook wel op een andere manier te achterhalen, dus kwam ik uit betrouwbare bron te weten, dat iemand in de wijk onwel was geworden.

Ik zie niet in, waarom dit gegeven, uiteraard zonder naamsvermelding, niet aan de openbaarheid prijs gegeven zou mogen worden, al was het alleen maar opdat de omgeving de zekerheid krijgt dat er geen sprake was van een incident in of bij het winkelcentrum.

Een voorbeeld dus van een doorgeslagen privacywetgeving.

