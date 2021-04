Peter Stiekema

oor mij staat, na het debat van donderdag 29 april, het wel vast: we zitten opgescheept met Rutte tot minstens 2036 en hij gaat daarmee gelijk op met Vladimir Poetin. Die blijft zeker tot 2036 de baas van Rusland en wat hij er in de komende 15 jaar nog bij regelt. Het grootste deel van het parlement had weer eens slappe knieën en een meerderheid voor de nieuwe motie van wantrouwen kwam er dan ook niet.

En dus zitten we nog tot 2036 vast aan Mark Rutte, tenzij Corona ingrijpt uiteraard. Nou ja, jullie dan, want ik verlaat Nederland per 1 september van dit jaar. Het is mooi geweest. Ik word gek van die man, deze Poetin der lage landen.

Nieuwe verkiezingen hadden trouwens ook helemaal geen zin, zo blijkt uit recente peilingen. Iedereen verliest, behalve VVD en D66. En er komen nog een paar nutteloze partijen bij.

De ministers beloofden beterschap, elk een vond Pieter Omtzigt, die nog steeds ziek thuis zit, het beste Kamerlid van Nederland ooit en daarmee was de kous ongeveer af. Ja Rutte en zijn ministers beloven dan wel beter hun best te doen in alle openheid, maar daar komt natuurlijk geen fluit van terecht. Nieuwe politiek wordt net zoiets als het nieuwe wielrennen. Niemand weet wat er achter de schermen precies gebeurt.

En zo ging het Kamerdebat uit als de bekende nachtkaars, werd er nauwelijks over de slachtoffers van de belastingdienst gesproken en kan het merendeel van hen voorlopig fluiten naar de al in 2020 beloofde vergoeding van 30 mille. Die had voor 1 mei in hun bezit moeten zijn, maar dat gaat nu bij lange na niet lukken, zo sprak Alexandra van Huffelen (of was het nou toch Van Puffelen, Wim Kan?). Zij was als extra staatssecretaris op Financiën samen met Hans Feilbrief (bewust fout opgetikt, die naam) speciaal aangesteld, al twee jaar geleden, om een en ander in goede banen te leiden. Deze Alexandra lijkt zo te zijn weggelopen uit een Harry Potterfilm, als lerares kwade zaken op schweinstein.

Gisteren werd de Kamer pas op de hoogte gesteld van het echec, na publicaties deze week in Trouw. En zo gaat de (in)formatiepoging door en krijgen we straks weer een kabinet van vooral onbenullen. Nog één keer dan: Vuilnismaaan kunnen deze lege zakken en dozen ook nog meeeeeee?

