Een plataan na een recente snoeibeurt

n de Bestse wijk Heivelden is men dezer dagen bezig geweest, met veel machinaal geweld, platanen te snoeien. De bomen zijn ongeveer twintig jaar oud. In voorgaande jaren gebeurde dat zonder hoogwerker, naar het zich laat aanzien toen en nu op niet al te deskundige manier, om het maar eens mild uit te drukken.

In de eerste plaats valt de willekeur op, waarmee het werk wordt uitgevoerd; welke tak wel, welke niet? Tweedens zaagt men dikke takken niet glad langs de stam af, met als gevolg dat de platanen in de loop van de jaren dikke puisten hebben gekregen. Ook nu werd deze ‘techniek’ dus gehanteerd. Wondbehandeling blijft achterwege, dus het lijkt een kwestie van geluk als dat niet tot verrotting leidt.

Trend

De journalist Sante Brun, een autodidact op het gebied van de plantkunde, die tien jaar een tuinrubriek had in het Limburgs Dagblad, schrijft desgevraagd:

‘Het is een trend van de laatste jaren dat gemeentelijke bomen worden gesnoeid door minder geroutineerde mensen (duidelijker: door mensen die de kettingzaag aan kunnen zetten en ook weer uit) die veel goedkoper zijn dan professionele, goed opgeleide boomchirurgen.

Het is een schandaal om platanen in april nog te snoeien. Dat moet in januari, uiterlijk februari gebeuren. Niet alleen voor de eventuele vogelnesten, maar vooral doordat in april de bomen doorgaans al enigszins uitgelopen zijn en door snoei enorm worden verzwakt.

Wanneer een ondeskundige zager bezig is, zie je vaak het ontstaan van ‘kapstokken’, waarbij van een te snoeien tak een stuk achterblijft, dat vaak afsterft en geen sieraad voor de boom is. Na verloop van tijd ontstaat een lelijk litteken of zelfs een gat in de stam.

Wondbehandeling is doorgaans niet nodig omdat ons tegenwoordig zo droge klimaat zorgt dat de wonden snel vanzelf ‘helen’ door in te drogen. Het is wel zo dat door late snoei het in de boom opstijgende sap kan gaan uittreden in de wonden, het zogenaamde huilen. Ik weet niet zeker of dat bij platanen een probleem is, bij bv druiven kan dat ‘huilen’ leiden tot afsterven van takken.’

Landelijke richtlijnen

Een woordvoerder van de gemeente Best, gevraagd om een reactie, schrijft: ‘De gemeentelijke bomen worden gesnoeid volgens landelijke erkende richtlijnen (Handboek Norminstituut Bomen). We hebben daarvoor een groenaannemer met erkende ETW gecertificeerde Treeworkers (ofwel: erkende bomen snoei medewerkers) ingehuurd. Wij houden regelmatig toezicht op de snoeiwerkzaamheden en tot op heden voert het bedrijf het snoeiwerk keurig uit volgens de eerder genoemde richtlijnen.’