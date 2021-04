Peter Stiekema

a de uitslag van de verkiezingen voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer stond het vomeren (overgeven, kotsen, braken) me nader dan het (in)formatieproces onder leiding van de de nieuwe informateur Tjeenk Willink.

Ik schaam me plaatsvervangend diep voor de koehandel, gedreven door VVD, D66 en CDA. Kort geleden werd duidelijk dat deze partijen af wilden van het Kamervoorzitterschap van Khadija Arib. Telegraaf en RTL publiceerden daar uitgebreid over.

Van de door D66 lijsttrekker Sigrid Kaag beloofde nieuwe politiek van openheid bleef dus al helemaal niets over toen bleek dat zij tijdens het paasweekeinde nog uitgebreid contact had gehad met Mark Rutte. Daarbij was ook het Kamervoorzitterschap van mevrouw Arib ter sprake gekomen. Ook meldde Kaag Rutte toen dat D66 op dinsdag na Pasen met een eigen kandidaat zou komen.

Op die dinsdagmorgen, 6 april, werd de naam Vera Bergkamp toegevoegd aan de kandidaten voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer. Gisteravond werd zij na een rommelig verlopen schriftelijke stemming, wat een amateurisme, die live werd uitgezonden op NPO Politiek, al na de eerste stemronde verkozen vóór (nu inmiddels ex-) Kamervoorzitter Khadija Arib en de wegens zijn politieke achtergrond (PVV) sowieso kansloze Martin Bosma.

Van de 139 geldige uitgebrachte stemmen bleken er 74 naar ‘Bergkamp te gaan. Arib (PvdA) kreeg er 38 en Martin Bosma (PVV) 27. Het D66-Kamerlid haalde daarmee direct een absolute meerderheid. Verder stemmen was niet nodig. De teerling was al veel eerder geworpen, het laatst tijdens het paasweekeinde, hoewel Rutte en Kaag kritiek verre van zich wierpen en een en ander tijdens het debat over de benoeming van Tjeenk Willink op dinsdag ontkenden. Maar wie gelooft hun beiden nog?

VVD, CDA en D66 hebben samen 73 Kamerzetels. Ik schat dat Pieter Omtzigt niet op Bergkamp gestemd heeft. Dan hadden zij nog slechts 2 stemmen van elders nodig om aan die 74 stemmen te komen, hoewel 70 er al genoeg waren. Arib kreeg 38 kiezers achter zich, wat weinig is voor een scheidende voorzitter. Die zijn vermoedelijk afkomstig van SP (9) PvdA (9) GL (8) en Denk (3) . Dan missen we nog 9 zetels, vermoedelijk afkomstig van SGP en CU. Ik hoop dat het mevrouw Bergkamp even slecht vergaat als een van haar VVD- voorgangsters, Anouschka van Miltenburg, die huilend via de zijdeur de Kamer moest verlaten. VVD en D66 verdienen dat. Mag ik nu effe overgevuh?

