Peter Stiekema

e verkiezingskoorts stijgt slechts langzaam, terwijl het coronavirus weer terrein wint. De strijd tegen het virus lijkt daarom veel spannender te blijven dan de verkiezingen zelf. Kiezen vooral niet op elkaar lijkt het motto. Fractieleider Rob Jetten van D66 stemt bij de Kamerverkiezingen op 17 maart in ieder geval niet op zijn lijsttrekker, Sigrid Kaag. Nou is inmiddels algemeen bekend dat Rob niet op vrouwen valt, maar deze zet is wel erg opzichtig.

Jetten werd namelijk tot zijn ongenoegen niet de nieuwe partijleider van D66. In zijn plaats werd Sigrid Kaag naar voren geduwd. Rob geeft nu aan te stemmen op een partijgenoot, die het meest creatief campagne voert. Ai, nog een stoot onder de gordel van mevrouw Kaag. Daar zat ze vast niet op te wachten.

Bij het CDA speelt iets dergelijks ook al een tijdje. Eerst was Hugo de Jonge de beoogde nieuwe partijleider, na een nipte overwinning op zijn tegenstander Pieter Omtzigt. De Jonge schoot echter zoveel bokken als minister van Volksgezondheid in de strijd tegen het virus dat het partijbestuur besloot dat Hugo zich vooral op Corona moet richten en het partijleiderschap maar aan minister van Financiën Wopke Hoekstra moest overlaten. De Jonge ging morrend akkoord. Maar de tenen in zijn afzichtelijke schoenen zijn wel zo lang, dat hij onlangs bekend maakte op 17 maart niet op zijn lijsttrekker te zullen stemmen, maar op een aanstormend CDA-talent. Daarmee deed hij een Lubbersje, die jaren geleden aangaf niet voor zijn beoogde opvolger Brinkman te zullen kiezen. Lijkt me niet goed voor de eenheid binnen het CDA, maar beide heren houden voorlopig hun kiezen op elkaar, al geldt dat niet voor hun stemgedrag, als u begrijpt wat ik bedoel.

En dan hebben we hier nog een interessante tweet van VVD-er Frans Weisglas. Die treedt inmiddels op als onbezoldigd adviseur voor de PvdA-stemmers, getuige zijn volgende tweet:

‘frans weisglas

@fransweisglas

Een ieder die @PvdA stemt kan ik echt adviseren op @BarbaraOomen super goede jurist en mensenrechtendeskundige, te stemmen.’

Voor wie niet meer weet wie Frans Weisglas is: een Nederlands voormalig politicus en oud-diplomaat. Van 1982 tot en met 2006 was hij namens de VVD lid van de Tweede Kamer. Van 2002 tot en met 2006 was hij zelfs voorzitter van de Tweede Kamer.

Zou hij geen stemadvies voor de VVD moeten twitteren? Bijvoorbeeld :’Stem niet op Mark Rutte, want die heeft zijn beste tijd nu wel een tijdje achter de rug’.