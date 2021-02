CultuurSpoor Best is tijdelijk gesloten. Hierdoor kunnen ouders geen BoekStartkoffertje ophalen. De gewilde oranje koffertjes, met daarin twee gratis babyboekjes, worden daarom tijdelijk uitgedeeld bij het consultatiebureau in Best.

BoekStart is een landelijk programma dat kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders van boeken laat genieten. Jonge ouders ontvangen daarvoor de zgn. BoekStartbon als hun kindje ongeveer drie maanden oud is. Met deze bon kunnen ze hun kindje gratis lid maken van de Bibliotheek en meteen het BoekStartkoffertje ophalen. In dit koffertje zitten twee gratis babyboekjes en flyers van BoekStart met handige informatie over het belang van lezen en voorlezen bij hele jonge kinderen.

Bij de koffertjes, die nu via het consultatiebureau uitgereikt worden, zit een begeleidende brief. Hierin staat ook vermeld dat ouders na ontvangst van het koffertje, hun kindje online aan kunnen melden via www.cultuurspoorbest.nl . Het pasje kunnen zij dan ophalen tijdens de openingstijden van de afhaalbieb. Het kind is dan meteen gratis lid tot zijn achttiende jaar. Ouders kunnen hun kindje uiteraard op een later tijdstip ook in de Bibliotheek aanmelden. Met de bijgevoegde BoekStartbon kunnen zij dan naar de vestiging komen.

