Het trappenhuis van het voormalige bankgebouw aan de Raadhuisstraat dat onderdak biedt aan de ‘culturele hotspot’.

De PvdA-fractie in de Bestse gemeenteraad maakt zich zorgen over de culturele hotspot. Het gebruik blijkt door recente veranderingen anders te worden dan oorspronkelijk de bedoeling was. Natuurlijk geeft de actuele situatie als gevolg van de coronacrisis geen goed beeld van de culturele werkelijkheid, realiseert de PvdA zich. Op dit moment bestaat die nauwelijks. Dat de fractie nu een aantal vragen stelt aan het college van B en W, heeft dan ook te maken met de toekomst van de culturele hotspot.

De PvdA wil onder meer weten, of het dagelijks bestuur va de gemeente Best bereid is en plannen wil ontwikkelen om er voor te zorgen dat de culturele hotspot tezijnertijd echt gaat voldoen aan het doel waarvoor ze vijf jaar geleden werd opgezet. De grootste zorg betreft het tegenvallende gebruik door ondernemers en instellingen op cultureel gebied. Het was de bedoeling dat deze sector er ruimschoots van zou profiteren en het lijkt nu dat die doelstelling bij lange na niet gehaald wordt. Er vestigen zich steeds meer niet-culturele instanties.

In 2015 stelde de gemeente een budget van circa € 300.000 beschikbaar om de voormalige Rabobank aan de Raadhuisstraat te verbouwen en geschikt te maken voor culturele activiteiten. Tachtig procent van de ruimten zou daarvoor gebruikt moeten worden. Nu dat niet het geval lijkt te zijn, vraagt de fractie zich af wat het college kan en wil doen om het tij te keren.

De vraag is ook of de ruimtes voldoende geschikt zijn voor cultureel gebruik. Geluidsdemping en goede ventilatie zijn een belangrijke voorwaarde voor succes. De fractie wil graag weten of er inzicht is in deze aspecten en of onderzoek daarnaar is gedaan. Ze vraagt zich ook af of er voor cultureel gebruik voldoende personele en materiële garanties zijn om ondernemers en instellingen tegen een voor hen acceptabel tarief gebruik te laten maken van de locaties.

Tenslotte wil de fractie weten of de gemeentelijke subsidieregeling voor muziek-, dans- en dramaonderwijs en culturele samenwerking, innovatie en reuring wel een bijdrage heeft geleverd aan het intensief gebruiken van de hotspot.

