ver Ivo Niehe kunnen we kort zijn: hij is een brutale typisch Nederlandse journalist en hij is (was) overal welkom omdat het resultaat – zijn uitzending – altijd precies aansluit/sloot bij de belangen van de geïnterviewde. Van Britney Spears had ik nog nooit gehoord en dat kan ook zo blijven, als ik hedenochtend de kletsende goegemeente goed begrepen heb. Het moet mogelijk zijn exact te berekenen hoeveel dollars die zogenaamde spontaan opgekomen laatste vraag van Niehe in het plotseling gewraakte interview van 22 jaar geleden – de vraag over de tietelatuur van Britney – haar heeft opgeleverd. En dan mogen we nog blij zijn dat Ivo ‘breasts’ zei en niet ‘boobs’. Verder viel mij op (zoek zelf het filmpje even, moet gemakkelijk zijn) dat Britney een van de vroegste beoefenaarsters geweest moet zijn van de vocal fry (een stem opzetten alsof je stembanden geroosterd zijn.)

