De afgelopen week hebben we het al meegemaakt: onder de nul graden in het noorden en oosten van ons land, tien of meer plus in het zuiden. In het komend weekeinde lijkt dat zich min of meer te herhalen, in die zin dat er ook sneeuw wordt verwacht. Bergen boven de rivieren, enkele centimeters in een strook die ongeveer van Middelburg tot Venlo loopt. Daaronder niks of nauwelijks iets. Dit alles natuurlijk met de nodige wetenschappelijke slagen om de armen van de weermensen. Het plaatje over zondag is door Reinier van den Berg op Twitter geplaatst. Hij en zijn collega’s zien het volgende week stevig winteren.

Die temperatuurverschillen tussen het noorden en het zuiden zijn niet nieuw, maar zoveel…? Toen ik in 1956 in Friesland ging werken, viel ik als journalist met m’n neus in de boter: Elfstedentocht! Maar als het over temperatuurverschillen met het zuiden ging dan gold toen door de bank genomen de sleutel ‘het scheelt een jas’.

De vraag is dan natuurlijk wat voor jas. Ik kan het niet laten, een herinnering op te halen aan die Elfstedenwinter van ‘56. Ik was toen, fotograferend bij de finish op (toen nog) de Leeuwarder stadssingel, gehuld in een ongevoerde zogenaamde houtjes-touwtjes-jas, ook wel Montycoat genoemd. Gelukkig was de dooi al ingevallen.

Voorpagina hhBest