Een gedeelte van sporthal Naestenbest wordt ingericht als vaccinatielocatie tegen het coronavirus. De bedoeling is omstreeks 15 februari de eerste prikken te gaan zetten, meldt de gemeente Best. Er komt een aantal priklijnen. Ook wordt een wachtruimte ingericht. Na het plaatsen van de prik is er een wachttijd van 15 minuten in verband met eventuele reacties. Inwoners uit Best en omstreken kunnen terecht bij deze vaccinatielocatie. Zij ontvangen van het RIVM een uitnodiging voor vaccinatie.

Sporthal Naestenbest is een locatie die prima ingezet kan worden voor het vaccineren van de inwoners, meent het gemeentebestuur. De ligging, sanitaire voorzieningen en parkeergelegenheid voldoen aan de gestelde eisen.

Wanneer het weer toegestaan is om binnen te sporten, kan het gebruik van de sporthal iets betekenen voor de sportverenigingen die sporten in de hal. De gemeente gaat hierover in gesprek met de verenigingen.

Het RIVM meldt: Vandaag ontvangen de eerste 50.000 mensen uit de groep 85 tot en met 89 jaar een uitnodiging van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voor een coronavaccinatie. Zij kunnen vervolgens zelf een afspraak voor vaccinatie maken via het GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst -callcenter. In de GGD-vaccinatielocatie krijgen ze het coronavaccin van BioNTech/Pfizer toegediend. Ook morgen en komende week worden nog uitnodigingen verstuurd naar de 85-89-jarigen. In totaal krijgen ongeveer 258 duizend mensen een uitnodiging.

