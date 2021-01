Peter Stiekema

r is her en der nogal enthousiast gereageerd op het aanbod van diverse voetbalsupporters om de binnensteden schoon te helpen houden van relschoppers en plunderaars. Ook de boeren hebben met hun monumentale tractoren aangeboden de politie en ME helpende hand toe te steken. Waartoe die voetbalsupporters en tractoren zoal toe in staat zijn hebben we tijdens de diverse boerendemonstraties en rellen bij voetbalwedstrijden mogen aanschouwen.

U begrijpt, ik deel dit enthousiasme niet. Het leidt tot een ernstige vorm van wetteloosheid, waarbij het gezag aan het korte strootje trekt. Een heel gevaarlijke ontwikkeling kortom, waarin burgers voor eigen rechter gaan spelen. Nou moet ik zeggen dat het optreden van politie en ME tijdens de diverse rellen in dito steden geen verpletterende indruk maakte. Of ze kwamen te laat, of het enige waterkanon in Eindhoven kreeg een lekke band en was lange tijd niet inzetbaar. Tsja.

Maar de inzet van particulieren, laat ik ze zo maar noemen, doet me denken aan de verwikkelingen in het Duitsland van kort na Wereldoorlog Een, waar de zogenaamde Wehrkorpsen , bestaande uit werklozen, aankomende fascisten en ontslagen militairen door het land trokken om ‘Recht und Ordnung’ te herstellen, maar ook om gewoon te plunderen. Ik hoef hier, neem ik aan, niet uit te leggen, waar dat weer een paar jaar later toe leidde.

Wat mij in ieder geval opviel waren de beelden van een stuk of tweehonderd voetbalsupporters van MVV, die door de straten van Maastricht marcheerden. Het zag er indrukwekkend uit. Zelf zou ik, bij het aanzicht van zoveel kracht, een straatje om zijn gelopen. Het viel mij ook op dat de aanwezige politie de andere kant uitkeek, hen in ieder geval geen handbreed in de weg legde. Naar vergunningen om na spertijd op straat te zijn werd niet gevraagd. Ik hoop dat vooral aan dit gedrag vanmiddag tijdens het Kamerdebat over de rellen ook enige aandacht is en dan niet om dat toe te juichen, als u begrijpt wat ik bedoel.

