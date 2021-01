a ja, rustig maar. Ook ik ben een keer of tien in de Verenigde Staten geweest. Ik heb zorgvuldig het Vrijheidsbeeld gemeden, ik ben wel in het Walter Reed Institute of Research in Washington geweest – het rook er toen al naar Trump – in de Main Street van New Orleans, en swingde daar een ogenblik mee op lekkere jazz; ik was in het restaurant op het dak van een van de WTC-torens, waar in de toiletten een keurige zwarte heer mij een handdoekje aanreikte; op het ooit hoogste gebouw van de wereld in Chicago, in de jazztent Fat Tuesday in Manhattan; waar ik in Little Italy een halve schapenkop at.

Meer op SanteLOGie – Voorpagina hhBest