De gemeente Best meldt: In Moergestel (gemeente Oisterwijk) is bij een bedrijf met kalkoenen vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. In een straal van 10 kilometer geldt een vervoersverbod. De gemeente

Foto Rimbaud Lapperre op Twitter

Best valt deels in dit gebied.

In de 10 kilometerzone rondom het bedrijf liggen nog 21 andere pluimveebedrijven. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in deze zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Moergestel. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

