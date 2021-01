Aan het Dopveldenpad in Best staat sinds eind december een prunus in bloei. De bloesem heeft door de lichte vorst iets geleden. Het boompje is vorig jaar met tientallen andere geplant ter vervanging van zieke kastanjes. Of alle bomen zijn aangeslagen na de droogte is nog even afwachten.

p de valreep van 2021, gisteren dus, hebben de weermensen van het KNMI, wetenschappers, doorgaans optredend in het NOS Journaal, het normaal afgeschaft. Hun collega’s van Buienradar, onder meer RTL 4 Nieuws, hebben hun voorbeeld onmiddellijk gevolgd. Euh? Is er dan geen nieuw normaal, waarover iedereen het heeft sinds het uitbreken van de pandemie? Welnee, het gaat alleen over het klimaat en het weer.

