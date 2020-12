Peter Stiekema

lijf maar weg van de Voedselbank als je in de bijstand zit, want voordat je het weet krijg je van overijverige gemeenteambtenaren een boete die in de duizenden Euro’s loopt. Als je giften aanneemt moet je dat namelijk melden indien je in de bijstand zit. Dat overkwam dit jaar een vrouw uit de gemeente Wijdemeren die zevenduizend euro moet terugbetalen omdat haar moeder boodschappen voor haar haalde. Bij Albert Heijn nog wel. En daar komt nog een boete van 3500 euro bovenop. Er blijken meer van dergelijke gevallen te zijn.

De vrouw heeft volgens de gemeente de zogeheten inlichtingenplicht geschonden. Ze kreeg sinds eind 2015 een bijstandsuitkering. Ze had te maken met hoge vaste lasten en had nauwelijks geld over om boodschappen te doen. Om haar te helpen deed haar moeder een keer in de week boodschappen voor hen allebei. Maar dat had ze volgens die inlichtingenplicht moeten doorgeven aan de gemeente. De rechter heeft de gemeente gelijk gegeven. De website schuldinfo.nl, die juridische informatie verstrekt voor hulpverleners, zegt daarom dat de uitspraak formeel juridisch klopt, maar zet wel vraagtekens bij de gevolgen. Als bezoeker van de voedselbank zou ik me in ieder geval eens flink achter mijn oren krabben.

Vanuit Den Haag kwamen verontwaardigde reacties op het nieuws dat de vrouw moet terugbetalen. SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen en haar partijgenoot Peter Kwint schreven op Twitter dat de overheid is verdronken in regelzucht. PVV-leider Geert Wilders zegt dat de overheid ‘dus helemaal niets’ heeft geleerd van de toeslagenaffaire. Van de regeringspartijen werd nog niets vernomen.

Ook Kamerleden hebben trouwens de plicht om giften van derden te melden. Een gerenommeerd Kamerlid kreeg eens een Haagse flat cadeau van een Canadese ambassadeur. Waarde 150.000 euro. Lijkt me wat weinig voor een Haagse flat, maar goed. In ieder geval ‘vergat’ het Kamerlid zulks te melden. Er was wat rumoer, maar verder dronk men nog een glas, deed een plas en alles bleef zoals het was. Zijn naam vraagt u? Alexander Pechtold, die ook toen echt niet in de bijstand zat, maar wel meldingsplicht had. En van enige vorm van veroordeling heb ik in ieder geval niets vernomen.

Inmiddels heeft de gemeente Wijdemeren verklaard nog eens te kijken naar de zaak van haar inwoonster. Aan kijken hebben we niks. Gewoon kwijtschelden is de boodschap. En anders maar weer eens een onderzoek vanuit het verstandige deel van de de Tweede Kamer.

