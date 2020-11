Peter Stiekema

n een tijd, nog niet verleden, in een landje aan de zee, woont een soort van prinsenkindje en dat heet…? Nee, niet Piggelmee, zo loopt dit gruwelijksprookje niet. Bernhard heet dat prinsje, genoemd naar zijn opa, prins Bernhard, ook wel de Schavuit van Oranje genoemd en een van de grootste ellendelingen die ons land ooit heeft geherbergd.

Prins Bernhard, zoon van prinses Margriet en de niet-prins Pieter van Vollenhoven. Die mocht geen titel hebben van tante Bea, ook wel prinses Stampvoet genaamd, zeker als ze haar koninklijke zin niet kreeg. Pieter was zelfs geen eenvoudige titel waard, nog geen simpele, zoals jonkheer of baron Van Vollenhoven-Oranje. Zijn zoon Bernhard, was al als jonge student door de wol geverfd. Vanuit Groningen regelde hij een prinselijk koeriersbedrijf, dat met de gratis OV-Jaarkaart vanuit Groningen het hele land doorreisde en zo goedkoop koeriersdiensten kon uitvoeren. Belasting betalen deed dat bedrijf niet en daar werd destijds nogal lacherig over gedaan, ook door de fiscus. Och, die jongens ook.

Nou is het betalen van belasting sowieso geen hobby van degenen die zich de erfnaam ‘Van Oranje’ hebben aangemeten, want ook koning Willem-Alexander en zijn gemalin (dat heet zo in die kringen) hebben er een broertje dood aan. Die gemalin is overigens genoemd naar de riolen van Rome, die destijds, toen Rome nog oud was, Cloaca Maxima werden genoemd. Neefje Bernhard schijnt vanuit dat koerierschap te zijn doorgegroeid naar een soort van onroerend goedmagnaat, want hij is inmiddels mede-eigenaar van honderden, misschien wel duizenden, panden en kantoren. Bovendien hoort ook de autoracebaan in Zandvoort tot zijn bezit, waar ooit Max Verstappen triomfen hoopt te vieren, als het coronatijdperk nog ooit tot een eind komt, tenminste. Nog nooit kreeg een voor het leefmilieu zo bedenkelijk project als het opkrikken van deze oude racebaan in een kostbaar duingebied zo snel alle mogelijke en onmogelijke milieuvergunningen gepresenteerd, toen bleek dat Bernhard mede-eigenaar was, Maar dit uiteraard, geheel terzijde.

Nu is prins Bernhard van Oranje-Van Vollenhoven niet erg te spreken over een woningplan van de PvdA, dat speciaal voor de verkiezingen in maart is uitgedacht. Hij vindt dat zijn naam ijdel wordt gebruikt De socialisten (altijd weer die socialisten, verzucht Cloaca Maxima, want daar wisten zij in haar land van herkomst, Argentinië, wel raad mee) reppen in hun PvdA-verkiezingsprogramma van een prins Bernhard-belasting, bedoeld om huisjesmelkers aan te pakken. Goed idee eigenlijk, dan komt de prins toch nog in een situatie waar wel belasting voor moet worden betaald, want met deze ‘Prins Bernhard’-belasting richt de PvdA zich op pandjesbazen die vijf panden of meer bezitten en daar voldoet de prins in ruime mate aan. Die moeten volgens de socialisten worden verplicht om netjes inkomstenbelasting te betalen over de huurinkomsten en vermogenswinsten, zo staat te lezen in het PvdA-programma. De partij wil op deze manier speculeren op de zeer krappe woningmarkt ontmoedigen.

Woningen zijn om in te wonen, niet om te verzamelen. En als je paleizen wint verzamelen, dan moet je maar koning worden, want dan krijg je ze gratis en voor niets en zonder zelfs maar huur te hoeven betalen. Nee, ik kan me voorstellen dat Bernhard niet blij is met het noemen van zijn naam. Er zouden eens journalisten kunnen gaan snuffelen aan het hoe en waarom van zijn imperium. Of misschien zou de belastingdienst zich eens wat minder druk maken voor het vervolgen van minvermogenden en zich richten op het ware kapitaal. Maar ik denk dat Bernhard niets te vrezen heeft. Helaas.

