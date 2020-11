Dina Witte (1901-1944), omgekomen bij het beruchte bunkerdrama in Kamp Vught, was een vriendin van mijn moeder. Zij woonde tijdens de oorlog in Breda aan de Ulvenhoutselaan en werd opgepakt wegens het verbergen van Joden. Gegevens over haar staan in een register op de website van het Nationaal Monument. Ik verwijs hiernaar, omdat Kamp Vught graag meer over haar wil weten, denk bij voorbeeld aan een foto. Zelf heb ik haar niet gekend; was in 1944 nog geen tien jaar.