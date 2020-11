olumnist en grappenmaker Rob Scheepers uit Sterksel schrijft in de weekendbijlage van het ED een stukje over het mes waarin hij in zijn jeugd speelde; betrekkelijk onschuldige spelletjes. ’t Is of ik het eet. Zo herkenbaar. Met dit verschil: Scheepers was in het bezit van zo’n Zwitsers zakmes, rood met wit kruis en met van alles d’rop en d’ran. Het mijne was heel wat simpeler. Het was een Engels mes, dat ik kreeg van mijn broer tevens peter, toen die enkele jaren na de oorlog terugkwam van een officiersopleiding – ’n soort update – in Edinburgh. Ingeklapt was dat mes zwart, met een wafeltjespatroon, weet ik nog. Onvergelijkbaar met dat Zwitserse exemplaar, maar toch… een heel bezit in die tijd. Dat vonden anderen ook, zal ik straks aantonen.

