Peter Stiekema

en fokpremie van duizend euro voor het vierde kind dat in elke gezin geboren wordt. Dat is voor mij het meest in het oog springende voorstel in het verkiezingsprogramma van de Staatkundig Gereformeerde Partij (kortweg SGP genaamd). In een tijd waarin steeds duidelijker wordt dat de mens de grootste plaag van de Heere is voor deze wereld moet je dat maar durven.

De SGP zal gemeend hebben dat je de huisvrouwen beter bezig kunt houden met het baren van kinderen, nu zelfs SGP-dames zich in de politiek begeven, als gemeenteraadslid of zelfs als wethouder. Daar wordt in de meeste SGP-kringen in de bijbelbelt, waar het grootste recht van de vrouw nog altijd het aanrecht is, helaas gevolgd door het algemeen kiesrecht, echt niet mee gelachen.

Nu wonen er pakweg zeven miljard mensen op deze wereld en dat worden er in 2100, bij ongewijzigd beleid ongeveer 14 miljard. Het is dus tijd om de bevolkingsgroei drastisch in te perken, want anders loopt het op een ramp uit. Wat zou de SGP zeggen van het beperken van het kindertal per gezin tot maximaal 2. En tot dat aantal ook de kinderbijslag te beperken, met een gelijktijdige verhoging van het minimumloon? Faliekant tegen waarschijnlijk.

