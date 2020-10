Hoogte nieuwbouw aan spoor in Best omstreden

Twintig omwonenden, onder anderen die aan de Acacia, zijn tegen de uitvoering van een bouwplan bij het spoor in Best, op de hoek van de Hoofdstraat en de Spoorweglaan. Zij uiten hun grieven in een ingezonden brief in Groeiend Best. tegenover de gemeenteraad die op 21 september in meerderheid het daarvoor nodige bestemmingsplan vaststelde. De Belangengroep Acacia schrijft, zich door de raad geschoffeerd te voelen.

Het bezwaar van de omwonenden geldt slechts één punt: de hoogte van het bouwwerk. Zij zien dit als een vorm van verstedelijking van het dorp Best.

‘Meepraten was tijdens de raadsvergadering geen optie,’ aldus de briefschrijvers. ‘Enkel konden wij ons aanmelden als “inspreker” en we kregen daar vijf minuten voor, terwijl de initiatiefnemer en de architecten meer dan een half uur de gelegenheid kregen hun presentatie te doen.’

De bewoners zeggen dat ze het er niet bij zullen laten zitten. ‘Wij bereiden ons voor op de volgende aflevering van deze soap.’ (Het bestemmingsplan behoeft de goedkeuring van de provincie, red.) ‘We zullen elke gelegenheid benutten, de plannen te vertragen om zo toch een compromis af te dwingen,’ zo schrijven de omwonenden in het weekblad.