CultuurSpoor Best heeft de maatregelen in verband met het coronavirus weer moeten verscherpen, maar alle activiteiten gaan door. Het gebruik van een mandje is weer verplicht. Daardoor weet men hoeveel mensen er in de bibliotheek zijn en houdt men het aantal bezoekers binnen de perken.

Verder geldt ook daar het dringend advies om een mondkapje te dragen als je ouder bent dan dertien. Het is voorlopig ook niet meer mogelijk om in de bieb te werken of te studeren. De stoelen zijn weggehaald.