Peter Stiekema

ls ik Primoz Roglic was, dan zou ik de rest van het wielerseizoen maar niet meedoen aan wedstrijden in België. Wat werd deze Sloveense topwielrenner verguisd door het Belgische journaille na de nederlaag van Wout van Aert in het WK wielrennen. In hun ogen had Roglic verzuimd de Belgische topfavoriet in zijn wiel mee te slepen naar de finish in Imola om zo de uiteindelijke winnaar, de Fransman Julian Alaphillipe, nog op tijd terug te halen. En dit als dank voor bewezen diensten van Wout aan Roglic in de Tour de France. De Sloveen en de Belg zijn namelijk ploegmaten bij Jumbo Visma.

Vandaar kennelijk dit onsportieve verlangen bij de Belgische journalisten.

Wout reed een fantastische wedstrijd, mijn respect, maar er was er één beter. En dat was Julian Alaphilippe. Hij toonde zich de sterkste in de slotklim en reed iedereen uit het wiel. Zijn vijf achtervolgers, onder wie Van Aert en Roglic, kwamen ondanks de gezamenlijke inspanningen niet dichterbij. Uiteindelijk had Julian 24 seconden voorsprong aan de meet en werd Wout tweede. Hij was de snelste in de sprint van het achtervolgende vijftal. Maar volgens de Belgische reporters had Roglic zich de naad uit het lijf moeten rijden voor Wout, als een soort herstelbetaling voor diens gesleur ten behoeve van Roglic in de Tour de France.

Is dat niet een beetje onsportief, heren? Het gaat hier immers om een wedstrijd tussen landenploegen en niet een voor merkenteams. Maar misschien bent u wel teveel supporter en te weinig journalist. Bovendien wekte Roglic niet de indruk meer te kunnen dan dat hij deed. Hoewel hij zelf een sterke sprinter is werd hij slechts zesde, en was daarmee de laatste man van het groepje Van Aert. Wout van Aert zelf zei er niets over. Hij hield zich, heel sportief, op de vlakte.

Intussen is dit soort geraaskal koren op de molen van de onsportieven onder de Belgische supporters. Spuug, gegooi met bier en erger zullen Roglic zijn deel zijn, zodra hij in Belgische wielerwedstrijden opduikt. Nederlandse wielrenners kunnen erover meepraten. Zoals destijds Richard Groenendaal en recenter nog Mathieu van der Poel.

De Belgische druiven zijn heel zuur dit najaar. De plaatselijke wijnen zullen allemaal wel Appellations oublié de controler worden, zo valt te vrezen.

