Peter Stiekema

et zal de meesten onder u ontgaan zijn, maar kroonprinses Amalia wordt op 7 december 2021 18 jaar. In de Grondwet is vastgelegd dat de prinses vanaf die datum recht heeft op een salaris, aangevuld met betaling van de kosten voor personele en materiële (?) uitgaven. In de begroting voor 2021 is voor de prinses een bedrag van 107.000 euro uitgetrokken, waarvan 19.000 inkomen en 88.000 voor de kosten.

Niet slecht voor 24 dagen, tot 1 januari 2022, lijkt me. Leg dat maar eens uit aan al die onderdanen die hun huur niet meer kunnen betalen of hun dagelijkse kost bij de voedselbank moeten halen.

Amalia’s salaris voor 2022 zal in de begroting die op Prinsjesdag 2021 wordt gepresenteerd, worden vastgesteld. Uitgangspunt daarbij is een bedrag van 1.587.000 euro, waarvan 282.000 als persoonlijk inkomen en 1.305.000 euro voor die wat onduidelijke personele en materiële uitgaven. Let wel, deze bedragen zijn al enkele jaren geleden vastgelegd en waarschijnlijk wel aan inflatie onderhevig.

Er zullen in de Kamer, bij de behandeling van de begroting van het Koninklijk Huis, vast wel weer krokodillentranen worden gehuild, maar opperlakei des konings Rutte zal het wel zonder verdere problemen door het parlement loodsen. Van de regeringspartijen hoeft in ieder geval niet op enige tegenstand van betekenis te worden gerekend.

Hoe zit het eigenlijk met het onderhoud van zeiljacht De Groene Draeck en de speedboot van de koning? Nog steeds op kosten van de marine? Of worden die dingen inmiddels uit het privéinkomen betaald. Een mooie taak voor een onderzoeksjournalist, als die al niet overal zijn wegbezuinigd.

