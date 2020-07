In Willemstad op Curaçao is een buitengewoon interessant museum, gewijd aan de slavernij in het koloniale verleden van het eiland. In de slideshow zie je achtereenvolgens: het kunstwerk Mama Africa op de binnenplaats, beeld van een knielende slaaf, deel van een bewaard gebleven gehuchtje met slavenwoningen buitenuit en een schaalmodel van een slavenschip. We maakten de foto’s ongeveer tien jaar geleden tijdens een verblijf op Curaçao. Scroll even om de show goed te bekijken. Zie ook: Slavendans in Suriname