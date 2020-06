Peter Stiekema

erwijl onderbetaalde werkkrachten zich het vuur uit de sloffen lopen in oververhitte verzorgingstehuizen zonder airco is het hitteplan weer van stal gehaald. Door het RIVM.

Het hitteplan is een verzameling clichés die iedereen met iets meer dan een IQ van 010 (dat van Bonny St. Claire) zelf wel zou kunnen bedenken. (Veel water drinken (dus niet Bonny proberen te imiteren) luchtige of geen kledij en uit de zon en in de schaduw blijven. Of gewoon binnen.

Ik zou er nog wel een paar aan toe willen voegen die ook heel belangrijk zijn, maar waar het RIVM, die natuurlijk de handen vol heeft aan het Coronavirus, nog niet aan gedacht heeft. Laat geen katten of honden in de auto achter, als u gezellig wil winkelen of naar het strand gaat. Tenzij u gek op hot dogs bent natuurlijk, of gesmolten Kittekat.

Datzelfde geldt uiteraard voor (kleine) kinderen, tenzij u een voorkeur hebt voor Baby Pangang. Vindt u dit een beetje een grof soort humor? U zou ze de kost niet willen geven bij wie zulks desondanks gebeurt, hier of elders op de wereld. Dit soort tips lijken me in ieder geval een stuk zinvoller dan dat plichtmatige geleuter van het RIVM.

Nog even terug naar het personeel in de zorgsector. Die hebben dinsdag te horen gekregen dat ze kunnen fluiten naar een loonsverhoging, al was het maar een kleintje. Dagenlang werd er voor de harde werkers in de zorg geapplaudisseerd maar in de hete dagen van deze zomer, krijgen ze een dikke nul op het rekest, nu de druk op hen iets minder is geworden. De vier regeringspartijen stemden dinsdag tegen. Hypocrieter kan het bijna niet. Nog even de namen, Christen-Unie, D66, VVD en CDA. Ook van de beloofde bonus is nog niets terecht gekomen. Wat zal dat zijn? Een doos chocolaatjes met een paar schone zakdoeken, die eventueel ook als mondkapjes gebruikt kunnen worden? Veel mensen in de gezondheidszorg zijn inmiddels van plan weer te vertrekken. En wat als het virus in het najaar weer toeslaat? Onthoud dat goed als u in het voorjaar in het stemhokje staat en uw stem kunt uitbrengen op een partij die de gezondheid van het volk echt een grote zorg is.

