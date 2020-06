De monumentale Odulphuskerk is de trots van Best.

Er komt – uiteraard van rijkswege – een omgevingswet aan die volgens verwachting in 2022 in werking zal treden. Ze zal onder meer antwoord geven op vragen als hoe de gemeenten van plan zijn om te gaan met (duurzame)energie, klimaat (het voorkomen van wateroverlast en –tekort), biodiversiteit/natuur, ruimte voor woningbouw en bedrijven en bereikbaarheid (verkeer en vervoer). Sommige gemeenten lopen daarop vooruit, waaronder Best. De gemeente betrekt, uiteraard, de inwoners bij het denken (soms dromen) over Best in 2040. Daarbij is het particulier initiatief ingeschakeld: een online onderzoek via de website PleinBest, die door vrijwilligers wordt gedreven.