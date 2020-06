r zijn, vooral in Oost-Brabant en Noord-Limburg, nogal wat nertsenfarms. Daar worden nertsen gefokt (ettelijke tienduizenden, misschien nog veel meer) voor het fabriceren van dure bontjassen. Ik heb al eens eerder geschreven dat die jassen vooral bedoeld zijn voor (pseudo)koningskinderen of (society)hoeren. Het is maar waar je je mee wil onderscheiden. Toch?

Die nertsen hebben extra pech gehad. Ze stonden toch al op de lijst om voor die bontjassen ter dood te worden gebracht, maar aangezien ze door de mens besmet zijn geraakt met het Coronavirus zijn ze sowieso het haasje (vergeef me de uitdrukking.) De stuntelende minister van Landbouw, Carola Schouten, heeft ze ter dood veroordeeld. Ooit, jaren geleden, ging ze vol verwachting van de Israëlische man naar het Beloofde Land, en ze kwam ook weer in verwachting terug. Het was gebeurd voor ze het in het Nederlands-Israëlisch woordenboek had kunnen opzoeken. En dan is het voor zo’n oer-gristelijke CU-vrouw geen enkel probleem meer om een groot aantal onschuldige dieren over de kling te jaren, neem ik aan. Zouden er van al die vergaste nertsen nog bontjassen kunnen worden gemaakt? Zouden die de prinsesjes van Oranje leuk staan, eigenlijk?

Ik heb een kat, die waarschijnlijk via mij, ergens begin maart, het Coronavirus heeft gehad. Ik ben nauwelijks ziek geweest, maar de kat was op sterven na dood. Het kan uiteraard een andere ziekte zijn geweest, maar ik denk van niet. Veel belangrijker: mijn vrouw, die dierenarts is , denkt daar hetzelfde over. Zelf heb ik me evenmin laten controleren, door die idioten van het RIVM, die allemaal de indruk wekken daar vooral voor zelfpromotie te zitten. En mijn kat, die leeft nog, via een zorgvuldig pakket medicatie. Van mijn vrouw, uiteraard. Maar als ik zo’n anti-zwartepiet- en anti-slavernij-demonstratie zie in Amsterdam, die onder de bezielende leiding van burgemeester Femke Halsema compleet uit de klauw loop, dan vraag ik mij in gemoede af wie er nou eigenlijk geruimd moeten worden: die arme nertsen, of die tamelijk stompzinnige demonstranten, die zich nergens een bal van aantrekken.

Voorpagina hhBest

Zie ook: Nertsenfarm Best