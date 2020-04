Bekijk het zo: het is zo stil op straat, we zijn weer aangeland in 1948 (of 1947, of 1949). Een knalblauwe hemel, een eindeloze zomer (ik vergeet even dat het pas vroeg voorjaar is). Het is meetbaar stil op straat, de decibelmeter (die we natuurlijk in 1948 niet hadden) geeft een gemiddeld geluidsniveau van ongeveer 24 dB op (normaal 35 dB).

