k citeer eerst maar eens Bert Haandrikman @geepstar op Twitter, die vanmorgen schrijft: ‘Ik vind dat we ASAP (bedoeld wordt: as soon as possible, in het Nederlands: zo snel mogelijk, SB) naar een wereld toe moeten waarin IK ZELF het risico dat ik wil lopen mag bepalen en dat de mensen die geen risico willen lopen ZELF binnen blijven. Nu is er een total control communistisch regime. Werken, leren, binnen zitten en alles moeten slikken.’

