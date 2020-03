egelmatig duikt bij persconferenties over de viruscrisis en in praatshows de uitdrukking Met Man en Macht op. Daar zou Brabants eigen vrouwenemancipator (mag het zo?) Miet van Puijenbroek (1914-1999) het totaal mee oneens zijn geweest. Want in een statenvergadering ergens in de jaren zeventig hoorde ik haar in een werkgelegenheidsdebat pleiten voor vervanging van het begrip manuren door mensuren.

Miet was een ex-textielarbeidster in Tilburg, die zich met ziel en zaligheid inzette voor de Katholieke Arbeidersvrouwen (KAV), in de politiek ging en, behalve gemeenteraads- en statenlid wethouder van Tilburg werd.

Rien Wols vertelt haar verhaal op de website van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) Daaraan ontleen ik ook bijgaande foto van haar standbeeld bij de entree van het Nederlands Textielmuseum, dat op op Internationale Vrouwendag in 2009 werd onthuld.