Theo Verbruggen was jarenlang een vaste waarde in het NOS-Journaal. De freelance reporter uit Den Bosch reisde heel Nederland door, interviewde ministers, leden van het koninklijk huis, boze boeren, voetballers, acteurs en nog veel meer andere mensen. Hij zat steeds bovenop het nieuws.

Aan de samenwerking met de NOS kwam vorig jaar onverwacht een einde. Althans voor Theo, want hij was graag nog een aantal jaren doorgegaan, voelde zich ook veel te jong om er al mee te stoppen. Over zijn lange loopbaan bij de NOS (zowel televisie als radio) en daarvoor bij Omroep Brabant, vertelt hij op donderdag 19 maart in Het Gouden Spoor, de maandelijkse bijeenkomst in

Theo Verbruggen maakte ooit op Twitter een grapje over

zijn boeren afkomst.

CultuurSpoor. Hoe is het om in en met het nieuws te leven? Wat waren de hoogtepunten? Welke ontmoeting zal hij nooit meer vergeten? En wat doet Theo nu?

Het Gouden Spoor, donderdag 19 maart van 11.00 tot 12.00 uur; inloop vanaf 10.30 uur. Toegang gratis. Aanmelden kan persoonlijk aan de receptie van CultuurSpoor Best, per mail via receptie@cultuurspoorbest.nl of telefonisch via 0499–372 609.