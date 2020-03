Criminelen hebben een nieuwe manier ontdekt om ons geld afhandig te maken. Net nu iedereen een beetje is doordrongen van de gevaren van phishing, komen zij met vishing. Hiermee wordt de ontvangende partij misleid door het gebruiken van de stem van een hem of haar bekend persoon. Er is een geval bekend waarbij de CEO van een bedrijf tienduizend euro overmaakte nadat hij een telefoongesprek had gevoerd met ‘een zakenpartner’. Tenminste, hij dácht dat hij de zakenpartner aan de telefoon had.

Nou hoor ik je al roepen: hier trap ik niet in. Ik herken toch echt wel of een stem uit een computer komt of van een echt persoon is. Dat dacht die CEO ook. Sterker nog, hij kent de zakenpartner persoonlijk. Zo waarheidsgetrouw klinkt de stem via de spraaktool inmiddels.

Over Vishing staan al filmpjes op YouTube, onder andere van een journalist die hierover een item heeft gemaakt (Engelstalig). Hij belt op een gegeven moment met zijn eigen moeder en voert zo een gesprek met haar. Zij heeft geen idee dat ze in werkelijkheid met een computer spreekt. Daarnaast is er ook al een voorbeeld waarbij de stem van Donald Trump is gekopieerd.

Bron: VevidaAcademy (Vevida is de host provider waar hhBest is ondergebracht).

Beluister de podcast op Spotify