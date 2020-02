Peter Stiekema

moet de groeten uit het Oostenrijkse Lech (am Arsch) hebben. Van onze koninklijke familie. Die is daar momenteel op wintersportvakantie. En het verzamelde fotojournaille is hen achterna gereisd om de eenmalige fotomomenten vast te leggen op de gevoelige plaat, zoals dat vroeger heette. Daarna is het weer oprotten geblazen, want de familie wil verder niet gestoord worden.

Maar Lech is niet heel ver van het door Corona geteisterde Noord-Italië verwijderd en ook niet van Innsbruck, waar momenteel twee Coronagevallen in het ziekenhuis liggen. Innsbruck is precies 116 kilometer van Lech verwijderd en het Italiaanse Coronaslagveld iets verder. Als ik een slecht mens zou zijn, zou ik hier schrijven ‘Hoop doet leven’, maar dat doe ik niet. Nou ja, ter illustratie dan, even.

Ook in andere toeristische gebieden heeft het virus toegeslagen zoals op de Canarische Eilanden, op Mallorca. Wegblijven lijkt me dus de boodschap. Veilig thuis is misschien wel het allerbeste en vermijd grote bijeenkomsten, zoals carnaval etc. Nu ben ik jaren geleden al tegen carnaval ingeënt, maar of dat ook tegen het Coronavirus helpt? Vanmiddag, dinsdag, daverde de wegens de storm uitgestelde optocht in mijn dorp voorbij. Ik had me veilig in huis opgesloten. Morgen, op Aswoensdag, zal het wel (ingebeelde?) zieken regenen. De doctoren krijgen het druk.

Intussen is minister Blok teruggekeerd uit Iran, waar hij de minister van Buitenlandse Zaken ernstig heeft toegesproken (vindt Blok zelf) Maar deze Batavus Droogstoppel van het Nederlandse kabinet heeft zich bij terugkomst niet op Corona laten testen, terwijl een Iraanse onderminister wel degelijk al door het virus is getroffen. Zou ik dus alsnog laten doen, maar daar schijnt geen sprake van te zijn. Stel je voor, straks het hele kabinet ziek thuis, samen met de koninklijke familie? Je zou er bijna van gaan dromen. Nachtmerries van krijgen, bedoel ik…

