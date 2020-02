Een vraag die ook wel eens aan de orde zou kunnen komen is: wat doen we met de laatste zandwegen?

De gemeente Best heeft de inwoners uitgenodigd om mee te dromen over de eigen leefomgeving in 2040. Ze noemt het een droomatelier dat op dinsdag 3 maart gehouden zal worden in de Lidwinakerk.

Iedereen is welkom: ‘jong, oud, gezin, alleenstaand, schoolgaand, werkend, koper, huurder, hier geboren of komen wonen’.

Vragen die aan de orde kunnen komen: ‘Hoeveel ruimte hebben we nodig om te wonen en welke woningen zijn nodig? Waar is ruimte voor werken en recreëren? Hoe maken nog meer ruimte voor duurzame energie? Wat willen we echt behouden en beschermen? Welke ruimte krijgt economie en bereikbaarheid? En hoe maken we ruimte voor een gezonde samenleving?’

Meer informatie en mogelijkheden om je aan te melden op de website van de gemeente.

