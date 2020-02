Peter Stiekema

k moet zeggen dat mij de naam Moorkop al lang ontschoten was. Chocoladebol, oké, Bossche Bol, vooruit dan, maar Moorkop? Dat was lang geleden. En nu wordt die naam door de HEMA definitief in de ban gedaan, omdat Moorkop kennelijk associaties oproept met de hoofden van min of meer gekleurde mensen. Een bakker in Monster was de HEMA al voorgegaan en die heeft zijn bedrijf (tijdelijk?) gesloten omdat hij bedreigd werd door lieden die per se moorkoppen bij hem kwamen bestellen. Hoe gek kun je zijn?

Nou heb ik de laatste jaren veel scheldwoorden gehoord, maar moorkop hoorde er niet bij. Roetmop wel, en zwartjoekel ook, maar er bestaan volgens mij geen gebakjes met die naam. De Moren waren lieden uit Noord-Afrika en Spanje, maar in principe geen donkere mensen. Ik durf het woord neger ook al niet meer op te schrijven en zwarte mag geloof ik ook niet. Moet de naam Blanke Vla eigenlijk niet vervangen worden door roomvla of zoiets?

Om even terug te komen op de Moren: zij brachten de Islam in de zevende eeuw naar Spanje en ook naar Frankrijk en werden in 732 verslagen bij Poitiers door de troepen van Karel Martel, grootvader van Karel de Grote. Die had zelf ook nog het nodige met de Moren te stellen, denk maar aan de slag bij Roncevalles en het daaruit ontstane Roelandslied (Chanson de Roland).

Ooit, ergens in de jaren tachtig introduceerden Kees van Kooten en Wim de Bie de Stichting Moorkop, bestemd voor oudere jongeren. De Stichting had slechts twee leden, Koos Koets (Kees) en Robbie (Wim). Zij staken de draak met veel modernismen uit die tijd. Belangrijkste uitdrukkingen: Jemig de Pemig en Mozes Kriebel. Briljante vondsten, een verrijking van de Nederlandse taal.

Ook Kees en Wim staan nu voor een dilemma, de naam van Stichting Moorkop alsnog veranderen in Stichting de Bossche Bol, of toch maar Stichting Chocoladebol. Mozes Kriebel, je moet er toch niet aan denken.

Op internet zijn nog veel filmpjes te vinden en ook een radiouitzending van Stichting Moorkop: https://www.youtube.com/watch?v=U84ABWXHy70