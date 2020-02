Tijdelijke kunstinstallaties op WOII-erfgoedlocaties

Bij museum Bevrijdende Vleugels in Best hangen duizenden witte vlaggen waarop projecties te zien zijn. ©BrabantRemembers

Een bezoek aan Nationaal Monument Kamp Vught, Oorlogsmuseum Overloon, museum Bevrijdende Vleugels in Best en het Biesbosch MuseumEiland is vanaf maart 2020 extra bijzonder. In het kader van ’75 jaar vrijheid’ zorgen tijdelijke kunstinstallaties van gerenommeerde kunstenaars voor een unieke beleving bij deze locaties. De kunst gaat een bijzondere verbinding aan met de locatie en haar verhalen waardoor je écht op een andere manier stilstaat bij 75 jaar vrijheid. Met ‘De Kunst van Vrijheid’ laat Brabant Remembers niet alleen de impact zien van de Tweede Wereldoorlog toen, maar ook de relevantie ervan voor nu en voor morgen.

Op het buitenterrein van Nationaal Monument Kamp Vught worden bezoekers ondergedompeld in projectiebeelden, licht en geluid. Ze worden zélf onderdeel van de ruimtelijke kunstinstallatie ‘Crossing Time’. De plek van de bezoekers op het buitenterrein is bepalend voor hun rol in dit spectaculaire audiovisuele schouwspel. Met ‘Crossing Time’ nodigen Beeldjutters en Isabel Nielen mensen uit na te denken en overeenkomsten te zoeken tussen het heden en verleden. Crossing Time is een indrukwekkende avondvoorstelling, aanvullend op een bezoek aan Nationaal Monument Kamp Vught



Bezoekers van Nationaal Monument Kamp Vught worden zelf onderdeel van het audiovisuele schouwspel. ©BrabantRemembers

Bevrijdende Vleugels

Duizenden paratroopers, honderden gliders en vliegtuigen werden 75 jaar geleden ingezet om ons land te bevrijden. Vanaf de grond en vanuit de lucht een indrukwekkend, hoopvol, angstig, bevrijdend, gevaarlijk en intens beeld. Op basis van dit beeld bedacht Blauwe Uur ‘Airborne’, een canvas van 3300 witte vlaggen boven de hoofden van de bezoekers, op de heide naast museum Bevrijdende Vleugels. Deze vlaggen staan symbool voor de vele paratroopers die hier naar beneden kwamen én voor vrijheid, feest en vrede. Dagelijks na zonsondergang verbeelden kleurrijke projecties op de wapperende vlaggen deze sprong, het vallen, het zweven op de wind en de veelheid van parachutisten. Met ‘Airborne’ creëert Blauwe Uur een moment om je te verbeelden wat er 75 jaar geleden is gebeurd.

Een indrukwekkende kunstwerk heeft een prachtige plek op de punt van het Biesbosch MuseumEiland. Zittend naast elkaar kijken twee mensen uit over het water. Het hoofd van de één rust op de schouder van de ander, met hun blik op de horizon. Deze installatie van de Palestijns-Libanese kunstenaar alaa minawi laat twee mensen zien die wachten op het einde van de wreedheid van de oorlog – van alle oorlogen – zodat ze in vrede verder kunnen leven. Vanaf maart tot en met september vinden maandelijks tegen het decor van dit kunstwerk wisselende theater- en muziekvoorstellingen plaats in samenwerking met Kunstmin. Tickets voor deze voorstellingen zijn aanvullend op een bezoek aan Biesbosch MuseumEiland.

Voor tickets van alle evenementen zie hier – Voorpagina hhBest