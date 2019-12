Halleluja van Handel tussen het winkelend publiek, door 53 miljoen mensen gehoord en gezien. Beeld van YouTube.

aarom zien en horen we, althans in ons land, eigenlijk nauwelijks flashmobs meer. Wat is dat nou weer? Ik citeer even de online-encyclopedie Wikipedia: ‘Een flashmob is een (grote) groep mensen die plotseling op een openbare plek samenkomt, iets ongebruikelijks doet en daarna weer snel uiteenvalt. Flashmobs worden veelal georganiseerd via moderne communicatiemiddelen zoals het internet en dus ook mobieltjes. Het aantal deelnemers staat niet van tevoren vast; hoe meer deelnemers, hoe succesvoller de flashmob.’ Einde citaat. Ik geef in het vervolg van dit stukje wat tips, in het bijzonder over het gebruik van YouTube en andere apps op je smart-tv. Plus een kerstcadeautje, want flashmobs kunnen je een geluksgevoel geven. En dat kunnen we in deze turbulente tijd goed gebruiken.

Stel je een groot restaurant voor. Winkelend publiek aan de lunch, getik van bestek, geroezemoes. Consumentisme in vol ornaat. Opeens klinkt er, naar het mij lijkt, een barokorgeltje. En dan staat er opeens iemand op en zingt: Halleluja! Niet op de gospel-manier, want dit is de inzet van de wereldberoemde koorzang uit het oratorium The Messiah van Georg Frederic Handel. Verbaasde blikken. Maar een ander stemt in, en weer een en nog een totdat deze geweldige muziek, waarvan ik altijd een brok in de keel krijg, helemaal tot leven komt. Deze flashmob is op YouTube in negen jaar tijd meer dan 53 miljoen keer beluisterd en bekeken.

Iets heel anders: de leerlingen van het Sint-Joriscollege in Eindhoven voerden in 2011 een actie voor Kenia, inclusief een flashmob op het 18 Septemberplein, met dans en grondgymnastiek. Een massaal gebeuren.

Voorkeur voor muziek? Als er één stuk geschikt is voor een flashmob dan is dat wel de Bolero van Maurice Ravel. Ik zag er een voor de Markt-Apotheke in Dresden. Het begint met ritmisch getrommel enzovoorts enzovoorts. Een prachtige, professionele uitvoering van deze ook alom geliefde compositie is die van het Nationaal Orkest van het Ile de France bij en in het station Lazare in Parijs. De musici dragen allemaal een t-shirt met de opdruk Jouez! (Spelen!)

Als je eenmaal bij de flashmobs op YouTube bent beland, dan kun je daar te kust en te keur gaan.

Dit alles kun je natuurlijk met je telefoon, laptop of pc benaderen, maar wat nog niet zo veel mensen lijken te weten zijn de mogelijkheden van de moderne smart-tv, die immers ook haar signaal van het internet krijgt. Sommige providers, ik noem nu maar even XS4all, hebben in het menu een onderdeel ‘extra apps’, met onder meer spelletjes en ook YouTube. Is dat niet het geval, dan kun je de afstandsbediening van de tv los van de ‘ontvanger’ van de provider eens uitproberen. Het spreekt vanzelf dat een weergave op tv, liefst met toegevoegde soundbar veruit de voorkeur heeft.

Veel succes en prettige feestdagen!

(Dit verhaal lees ik op woensdag 18 december, 18:10 uur, voor als column voor Omroep Best.)

