Peter Stiekema

e hebt sommige goedgemaakte reclamespots, maar de meeste irriteren mateloos. Denk maar aan dat raceduo Tim en Tom, die jarenlang met onveilig racen reclame hebben gemaakt voor een autoverzekering, die nu wordt overgenomen door een Duitse concurrent (Hoffentlich Allianz versichert). Dan heb je al die tegen elkaar opbiedende brillenboeren, met als absoluut dieptepunt Eyewish, multivokaal bezongen door Rene Froger, die zo te zien en te horen zijn beste tijd achter zich heeft liggen.

Ook de gehoorapparatenleveranciers bieden tegen elkaar op met kleine apparaatjes, terwijl ik de reclame voor een middel tegen vaginale schimmel ronduit onsmakelijk vindt. Wellicht dat die schimmel in deze Sinterklaastijd maar beter op stal kan blijven. De kinderen zouden maar in verwarring raken en het lijkt me ook niets voor het Sinterklaasjournaal.

Maar de hoofdweg naar de reclamehel lijkt me toch wel geplaveid door Marijke Helwegen. Zij maakt reclame voor Secustrips, die het inbrekers moeilijker moet maken hun werk te verrichten en die spotjes slaan echt alles. Het toppunt van wansmaak. Marijke ziet er toch al niet uit met dat kunstmatige lichaam. Ze koketteert ook nog even met haar ziekte (Parkinson) en zegt dan ‘Dank je lieve Secustrip’, met zo’n strip liefdevol in de armen. Zouden er batterijen inzitten? Ik ben als de dood dat ze in een volgend spotje nog een soort Secustriptease gaat uitvoeren. Maar misschien breng ik die reclamejongens wel op een idee. Brrr, moet er niet aan denken.

