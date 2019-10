e uitzending van DWDD van gisteravond was memorabel, maar anders dan vermoedelijk bedoeld werd.

Daar zaten twee journalisten, eentje van de Volkskrant en een van De Telegraaf een beetje tegen elkaar op te bieden over de vraag wie de afgelopen weken het sensationeelste nieuws had weten te ontdekken, nota bene in het altijd zo rustige Ruinerwold in Drenthe. Die van de Volkskrant zat te pronken met zijn team van slimme uitvlooiers van het internet, die van De Telegraaf liet zich ontvallen dat zijn redactie vijf of zes man op de ‘zaak’ van het Ruinerwoldse ‘gezin’ had zitten, waarvan drie permanent in het Drentse dorp.

