In opdracht van de gemeente Best gaat Van den Akker Cleaning & Inspection Services uit Deurne rioleringswerkzaamheden uitvoeren in de wijken Heuveleind en Heivelden. In de periode van 23 september tot en met 20 december 2019 wordt het riool gereinigd en geïnspecteerd. De rioolinspectie vindt plaats in het kader van een periodiek onderzoek naar de kwaliteit van de riolering. Aldus de gemeente op haar website.

Het werk kan gepaard gaan met wat ongemakken, zo vervolgt de gemeente. ‘Tijdens het reinigen is er een kleine kans dat er door de luchtdruk water opspat of stank ontstaat vanuit uw toiletpot, schrobputjes, spoelbakken en andere afvoeren. We raden u daarom aan om tijdens de reinigingsperiode openingen af te dichten door middel van bijbehorende stop en er een doekje of dweil over te leggen; de deksel van uw toilet naar beneden te doen en deze te verzwaren met bijvoorbeeld een emmer water.’ Zie voor meer details het bericht op de gemeentelijke site.

De werkzaamheden aan de riolering strekken zich uit over ongeveer drie maanden en beginnen in de wijk Heuveleind. Naar verwachting is over 1 1/2 maand Heivelden aan de beurt. Sjef Bruyninnckx van de afdeling Beheer van de gemeente zegt desgevraagd dat het moeilijk is, de bewoners in detail te informeren over het begin van het werk in hun directe omgeving, temeer omdat dit afhankelijk is van de weersomstandigheden.

Voorpagina hhBest